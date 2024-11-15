Турналог может повысить стоимость номеров в гостиницах Владивостока

Туристический налог может повысить на 5% стоимость проживания в гостиницах Владивостока. Налог, который вводится с начала следующего года, в Приморье составит 1% от стоимости гостиничного номера в день с каждого гостя, но не менее 100 рублей.

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Как сообщает Vl.ru со ссылкой на экспертов, повышение до 5% прибавится к ежегодному повышению цен на отели в среднем на 15%. Всего во Владивостоке около 2200 номеров в отелях, гостиницах и хостелах. По данным Приморскстата, с 2023 года во Владивостоке однозвездочные отели подорожали на 22%, двухзвездочные – на 20%, трехзвездочные – на 15%, четырех- и пятизвездочные – почти на 24%. Это связано как с повышением себестоимости номерного фонда, так и с удорожанием товаров и услуг для гостиничного бизнеса.

По словам экспертов, с номеров стоимостью до 10 тыс. рублей отельеры будут платить по 100 рублей, с номеров дороже 10 тыс. налог будет от 100 рублей и выше. Например, во VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA стандартный номер на двоих по основному тарифу с завтраком сейчас стоит 48 тыс. рублей в сутки. Для его постояльцев налог составил бы 960 рублей. Платить туристический сбор будут не гости, а гостиницы, и это приведет бизнес к дополнительным издержкам. Стоимость номеров будет увеличиваться пропорционально налогу.

Ранее сообщалось, что туристический налог, который введут в России с 1 января 2025 года, принесет в бюджет Приморского края около 75 млн рублей. Средства направят на благоустройство мест туристических объектов края. Это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. В 2025 году ставка по нему составит 1%, к 2027 году увеличится до 3%.