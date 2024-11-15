Специалисты оценили проект современной гостиницы в Светлогорске

Наследие «Руси»: экспертам понравился проект современной гостиницы в Светлогорске
Проект новой гостиницы в Светлогорске прошёл негосударственную экспертизу. Результаты опубликовали на сайте ГИС ЕГРЗ.
Здание собираются строить в Балтийском проезде (39:17:010005:576). Согласно документации, территория предназначена для объектов гостиничного обслуживания. Кадастровая стоимость участка площадью 5 009 кв. м. составляет 22,49 млн рублей.
Положительное заключение выдало ООО «КОИН-С» из Владимирской области. Работы выполнит калининградское ООО «Специализированный застройщик МПК», а проектную документацию подготовило ООО «Ундина Проект».