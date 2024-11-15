Пятизвездочный отель построит комплекс на побережье в Туапсинском районе

В Туапсинском районе получило разрешение на строительство пятизвездочное гостиничное заведение — «Гранд Отель Агой Resort & SPA 5». Проект реализует компания АО «Турбаза «Волна», сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу застройщика.

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Будущий отель расположится в поселке Агой, на участке площадью более 7 га, и станет частью расширения туристического кластера Черноморского побережья. Застройщик рассчитывает на создание более 700 рабочих мест и улучшение туристической инфраструктуры региона.

Отель будет состоять из 10 корпусов, предлагающих более 1000 номеров. В рамках комплекса появятся ресторан, спа-зона, несколько бассейнов, конференц-зал, спортивный зал с тренажерами, а также оригинальный парящий мост, ведущий к амфитеатру с искусственным водопадом. Территория отеля будет включать пляж длиной 400 м.

Комплекс сможет принимать до 2500 человек одновременно, а за год планируется обслужить до полумиллиона отдыхающих.

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