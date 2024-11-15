В Перми откроют новый пятизвездочный отель

Региональные власти разрешили на ввод в эксплуатацию новой пятизвездочной гостиницы Radisson. 21-этажный отель построили в центре Перми на пересечении улиц Попова и Монастырской. Разрешение выдало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

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«Этот объект стал частью МФЦ "Эспланада", который реализуется в рамках регионального приоритетного инвестпроекта. Гостиница включает в себя 158 комфортабельных номеров разных категорий», – сообщили в министерстве.

В новом отеле предусмотрены президентский номер и класса «люкс», SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи, круглосуточный ресторан на 21 этаже, панорамный вид на Пермь.

Напомним, непосредственно строительство отеля в центре Перми стартовало в 2021 году. Первоначально планировалось сдать его в 2024 году, но затем ставили задачу открыть гостиницу к 300-летию краевой столицы, то есть в первой половине 2023 года. В итоге возведение завершили все-таки в этом году.