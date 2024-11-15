На курорте «Архыз» открылся сезон катания

На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии стартовал новый горнолыжный сезон. Это первый курорт Северного Кавказа, на котором уже началось катание.

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Пока для катания доступна трасса «Горизонт» «зеленого» уровня сложности, расположенная на северном склоне курорта на высоте 2 500 метров, сообщили в пресс-службе курорта. Постепенно будут добавляться другие трассы.

В первое время на курорте будет действовать тариф «Промо»: 2 000 рублей стоит взрослый ски-пасс, 1 350 рублей — детский (6−13 лет включительно). Пластиковая карта (новый ски-пасс) стоимостью 200 рублей включена в стоимость.

Кроме того, для отдыхающих доступны такие сервисы, как прокат квадроциклов и вездеходов, джипинг, тюбинг и катание на высокогорных качелях.

В этом году «Архыз» первым среди курортов Северного Кавказа и Юга России открыл сезон катания, на полмесяца раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря тому, что первый снег на курорте выпал рано, уже в октябре, а затем сохранялась устойчивая минусовая температура.

На курорте рассчитывают, что горнолыжный сезон 2024/25 станет самым продолжительным в истории «Архыза». Обычно он длится с декабря по апрель (в этом году продлился до мая).

«Архыз» — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. Планируется, что по итогам 2024 года курорт сможет принять свыше одного миллиона туристов.