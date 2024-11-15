На курорте «Архыз» открылся сезон катания
На всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии стартовал новый горнолыжный сезон. Это первый курорт Северного Кавказа, на котором уже началось катание.
Пока для катания доступна трасса «Горизонт» «зеленого» уровня сложности, расположенная на северном склоне курорта на высоте 2 500 метров, сообщили в пресс-службе курорта. Постепенно будут добавляться другие трассы.
В первое время на курорте будет действовать тариф «Промо»: 2 000 рублей стоит взрослый ски-пасс, 1 350 рублей — детский (6−13 лет включительно). Пластиковая карта (новый ски-пасс) стоимостью 200 рублей включена в стоимость.
Кроме того, для отдыхающих доступны такие сервисы, как прокат квадроциклов и вездеходов, джипинг, тюбинг и катание на высокогорных качелях.
В этом году «Архыз» первым среди курортов Северного Кавказа и Юга России открыл сезон катания, на полмесяца раньше обычных сроков. Это стало возможным благодаря тому, что первый снег на курорте выпал рано, уже в октябре, а затем сохранялась устойчивая минусовая температура.
На курорте рассчитывают, что горнолыжный сезон 2024/25 станет самым продолжительным в истории «Архыза». Обычно он длится с декабря по апрель (в этом году продлился до мая).
«Архыз» — всесезонный горный курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. Планируется, что по итогам 2024 года курорт сможет принять свыше одного миллиона туристов.