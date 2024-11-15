На горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов

Для российских горнолыжных курортов разрабатываются общие правила поведения туристов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

© tourdom.ru

По словам чиновника, такой запрос поступил от властей и турбизнеса Краснодарского края. В итоге министерство прислушалось к этой просьбе и приступило к подготовке пилотного проекта «циркуляра» для отдыхающих в горах.

«Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах», – пояснил министр.

По его словам, это только часть изменений в законодательстве, которые знаменуют регулирование работы горнолыжных курортов. В частности, на подходе проект, предполагающий снятие ограничений на строительство комплексов на лесных участках.

Отметим, что о вводе правил поведения туристов на горнолыжных курортах в Госдуме заговорили еще в начале года. Одно из главных нововведений – запрет допуска на трассы отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Судя по опросу телеграм-канала «Крыша ТурДома», большая часть респондентов такой подход считает позитивным.