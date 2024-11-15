Минэкономразвития: на горнолыжных курортах разработают правила поведения для туристов
Для российских горнолыжных курортов разрабатываются общие правила поведения туристов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам чиновника, такой запрос поступил от властей и турбизнеса Краснодарского края. В итоге министерство прислушалось к этой просьбе и приступило к подготовке пилотного проекта «циркуляра» для отдыхающих в горах.
«Мне кажется, отрасль дозрела, и мы постепенно должны давать права, как горнолыжным курортам регулировать поведение на трассах», – пояснил министр.
По его словам, это только часть изменений в законодательстве, которые знаменуют регулирование работы горнолыжных курортов. В частности, на подходе проект, предполагающий снятие ограничений на строительство комплексов на лесных участках.
Отметим, что о вводе правил поведения туристов на горнолыжных курортах в Госдуме заговорили еще в начале года. Одно из главных нововведений – запрет допуска на трассы отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Судя по опросу телеграм-канала «Крыша ТурДома», большая часть респондентов такой подход считает позитивным.
«Я с трудом представляю, как пьяный может кататься на чем-то более быстром, чем собственная пятая точка», – заметил с иронией один из подписчиков.