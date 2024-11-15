В столице набирает популярность новый вид отдыха

Среди москвичей продолжается мода на экологичность и возвращение к истокам. Первой ласточкой этого увлечения несколько лет назад стал избинг - отдых в русских избах, затем монастыринг - отдых в монастыре... И вот молодые люди все чаще выбирают для отдыха экологичные прогулки по болотам. Водят в такие походы по трясине опытные инструкторы. Где можно опробовать новый тренд и зачем туда идти, расскажем в этом материале.

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Где искать болота

В известной песне поется: "Меня засосала опасная трясина..." Таких трясин в Москве много: при общей площади города в 260 гектаров 100 гектаров занимают болотистые местности. Большая часть из них смешанные или низинные, которые образовались в руслах рек. Там обычно стоит мутная черная вода и полно опасных мест. И лишь 12 гектаров занимают верховые болота, пополняемые за счет сильных осадков: мох на них шелковистый и приятный на ощупь, а еще тут полно брусники, много безопасных кочек, на которые если наступишь, они пружинят под ногами. Да и вид красивый - открывается простор. Именно на эти болота, как наиболее безобидные, и водят туристов. Как говорят опытные гиды, верховые болота не опаснее большого города, просто специфика другая. Если в городе не будете лезть под колеса автомобиля, так же и на болоте не стоит заходить в потенциально опасные места, прыгать на ненадежной сплавине или жечь костер на торфянике.

Как попасть

Водят на болота небольшими группами по 10-12 человек под руководством опытного инструктора, заранее опробовавшего путь, а также знающего, как помочь тому, кто случайно провалится сильнее, чем было задумано.

"Туры на болота популярны тем, что являются отличной перезагрузкой для всего организма, - рассказывает Ольга Котова, одна из представителей туристической компании, специализирующейся на пеших походах. - Отсутствие интернета, длительный пеший переход, свежий воздух уже приносят много пользы. А путь по болотам помогает пощекотать нервы, проверить человека на прочность, не только физическую, но и эмоциональную. Из семичасового перехода около трех часов маршрут идет по болотам. Но мы водим в основном по области, а не по Москве. В таких турах организм перезагружается на сто процентов. Особенно такие походы любят офисные сотрудники".

Особенности пути

О большом спросе на такие туры говорит и тот факт, что найти свободное место на подобный поход сейчас сложно. Большая часть туров выкуплена до конца месяца. А ноябрь - последний месяц в году, когда можно отправиться в такой поход. Любят ходить в это время потому, что сплавина или зыбун, то есть путь по болоту, может быть подмерзшим, а значит, более прочным, чем летом. Летом любят такие походы за то, что можно сбросить обувь и часть пути топать по мху босиком. Но летом много назойливых комаров, мошкары, а сейчас прогулка без испытаний кровососущими.

"Зимой в таких походах смысла немного, не прочувствуешь всего драйва, - делится тонкостями болотинга один из инструкторов Антон Ручкин. - Заснеженное болото мало отличается от обычной заснеженной поляны или вырубки. Следующий сезон похода по болотам стартует в апреле, когда снег растает".

Кому подойдет

Прогулки по болотам мало напоминают пикник выходного дня или комфортный отдых. К тому же всем, кто готов отправиться в путь, нужна еще хорошая физическая подготовка. Пройти ведь придется за шесть-семь часов в среднем 10-15 километров пешком. Привал бывает обычно один - в самом конце пути, где туриста ждет еда с костра, медитация. Никакого алкоголя, запрещенных веществ.

"Адреналин зашкаливает, особенно когда раз провалилась в трясину. За секунду ушла в воду по грудь, - написала одна из туристок Алина Измайлова. - Но это помогло переосмыслить ценности, по-другому стала к жизни относиться, к близким людям. А вытащили быстро, ведут туры профессионалы".

Другая туристка пишет, что особенно интересны такие туры биологам и зоологам, поскольку они идут по малохоженым местам.

Где искать инструкторов

Организовывают такие походы туристические компании, специализирующиеся на пешеходных турпоходах. В столице их около десятка. Еще можно посмотреть тематические сообщества в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram. Кстати, здесь же можно найти предложения по осмотру трясин в соседних регионах, например в Тульской, Псковской, Костромской областях (в частности, где водил в 1613 году в костромских лесах Иван Сусанин польское войско).

Еще один немаловажный фактор перед покупкой тура - наличие обмундирования. В обычных кроссовках и куртке в такой маршрут не пойдешь. Нужна специальная форма: непромокаемый плащ или плотный дождевик, болотные сапоги (на октябрь-ноябрь) или трекинговые ботинки (они легко сушатся). Обязательно должен быть туристический рюкзак со множеством отделений. С собой надо взять комплект теплого белья, обернуть все это герметичной пленкой. Помощниками станут туристические палки с широкими наконечниками. А для подстраховки не лишним взять копию паспорта в герметичном чехле. Из провизии необходим запас воды, горячего чая, бутерброды. На животе ничего не должно висеть, это поможет быстрее выбраться, если провалились в воду.

Цена

От 2,5 до 5 тыс. рублей по столичному региону (не считая билета на транспорт).