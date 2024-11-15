Аналитики составили антирейтинг «достопримечательностей» Новосибирска

Антирейтинг городских «достопримечательностей» публикует atas.info.

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Одним из самых неприглядных мест нашего города журналисты, основываясь на отзывах в соцсетях, назвали «курчатовское кольцо» в Калининском районе. Эта транспортная развязка при каждом дожде превращается в озеро, в котором глохнут автомобили. Почему развязку построили в низине, куда стекается вода со всех окрестных возвышенностей и не оборудовали ливневую канализацию – местные жители недоумевают.

Еще одно место, вызывающее неприятные чувства – трамвайное кольцо на улице Волочаевской. Раньше через дорогу отсюда была Гусинобродская барахолка – один из крупнейших вещевых рынков Западной Сибири, где в эпоху перестройки творились страшные дела: убийства, разбои. Чтобы стереть барахолку с лица земли, местным властям потребовался не один год. В 2015 году Гусинобродский вещевой рынок официально перестал существовать. Но традиции-то остались! Поэтому сейчас здесь стихийно торгуют на земле всем, чем ни попадя.

Широко распиаренный предыдущими городскими властями парк «Каменка» местные жители назвали «болото Шрэка». Это общественное пространство задумывалось как первый в России парк на затапливаемой территории. Он находится в пойме реки Каменка. Строительство начали в апреле 2022 года. Открыть парк планировали в октябре 2023-го. Но, не сложилось…

Теперь новосибирцы ругают проектировщиков, которые не учли, что кроме речной воды, парк будет затапливаться нечистотами.

«Проект совершенно не продуман, не учтена масса факторов — наличие ливневых стоков, загрязнение речной воды и берегов, разрушение склонов», – говорит активист Елена Гавровская.

Ну, а самая масштабная «недодостопримечательность» в Новосибирске, конечно же, четвертый мост. Его строительство началось в 2018 году и должно было закончиться в 2021 году. Сейчас власти утверждают, что переправу завершат к концу 2025 года, однако эксперты сомневаются и в этом сроке.

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