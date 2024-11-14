В Сочи туристы долго не могли выбраться из ущелья

В Агурском ущелье помощь спасателей потребовалась группе туристов, которые спустились с водопада и не смогли перейти реку вброд. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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Двое туристов совершали спуск по тропе в Агурском ущелье, путешественники шли по сложной местности, им не удалось перейти каменистое русло возле одного из водопадов из-за разрушенного моста. Они обратились за помощью к спасателям.

Специалисты прибыли на место в течение получаса, туристов сопроводили по тропе в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли туриста, который испугался воя шакалов и залез на столб. Спасатели нашли напуганного мужчину в названном им месте и помогли ему спуститься. Путешественник рассказал, что не успел вовремя вернуться в населенный пункт, а когда стемнело, испугался звуков шакалов и забрался повыше, так как не знал, как вести себя в лесу.

Ранее в Таиланде турист сорвался со скалы и застрял на деревьях.