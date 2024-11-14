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"Эльбрус" признали лучшим горнолыжным курортом России

"Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России в 2024 году, он стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Об этом сообщает Кавказ.РФ.

«Эльбрус» признали лучшим горнолыжным курортом России
© РИА Новости
"Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России. Легендарный курорт под управлением Кавказ.РФ стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри", - говорится в сообщении.

В 2023 году в главной номинации конкурса также победил горнолыжный кластер, построенный Кавказ.РФ - "Архыз".

Гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что победа в конкурсе - это большой кредит доверия команде в преддверии юбилейного, 55-го, сезона на Эльбрусе.

"Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов. Но, мне кажется, я знаю, в чем "Эльбрус" точно лучший - в беззаветной преданности своей команды, для которых гора - это не работа, это сама жизнь. Ну и в скорости изменений - как внешних, так и внутренних", - сказал он время церемонии награждения.

Национальная премия "Горы России" проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году заявки на участие в премии подали 379 объектов горного отдыха - курорты, отели и глэмпинги из восьми федеральных округов. Наибольшее число заявок поступило от курортов Северного Кавказа, Сибирского и Южного федеральных округов.

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