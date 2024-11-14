«Эльбрус» признали лучшим горнолыжным курортом России

"Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России в 2024 году, он стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Об этом сообщает Кавказ.РФ.

"Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России. Легендарный курорт под управлением Кавказ.РФ стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри", - говорится в сообщении.

В 2023 году в главной номинации конкурса также победил горнолыжный кластер, построенный Кавказ.РФ - "Архыз".

Гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что победа в конкурсе - это большой кредит доверия команде в преддверии юбилейного, 55-го, сезона на Эльбрусе.

"Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов. Но, мне кажется, я знаю, в чем "Эльбрус" точно лучший - в беззаветной преданности своей команды, для которых гора - это не работа, это сама жизнь. Ну и в скорости изменений - как внешних, так и внутренних", - сказал он время церемонии награждения.

Национальная премия "Горы России" проводится в целях развития горнолыжного туризма в стране, продвижения культуры активного отдыха в горах и является частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году заявки на участие в премии подали 379 объектов горного отдыха - курорты, отели и глэмпинги из восьми федеральных округов. Наибольшее число заявок поступило от курортов Северного Кавказа, Сибирского и Южного федеральных округов.