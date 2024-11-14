В РФ прогнозируют рост турпотока на горнолыжные курорты

Туристический поток на российские горнолыжные курорты, по оценкам Минэкономразвития РФ, увеличился в зимнем сезоне 2024-2025 годов на 10% в годовом сопоставлении - до 22 млн человек. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе церемонии награждения III ежегодной национальной премии "Горы России".

"В прошлом году мы выросли на четверть, и в этом году, по нашим оценкам, мы вырастем еще на 10%. Цифра прошлого года - 20 млн [человек], в этом году - 22 млн. Я подчеркну, что это только зимний сезон, чтобы вы понимали, какой объем услуг уже оказывает горнолыжная отрасль", - сказал он.

Министр отметил, что спрос на горнолыжные курорты страны увеличивается ежегодно. В ответ на растущий турпоток появляются новые точки притяжения. В прошлом сезоне открылись новые горнолыжные курорты в Пермском крае, Самарской и Тверской областях, Хабаровском крае.

"В этом году мы ждем запуска "Мамисона" в Северной Осетии", - рассказал Решетников.

Также в стране расширяются и реконструируются уже действующие горнолыжные курорты. По программе льготного кредитования семь курортов будут модернизированы, а еще два построены - это "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком округе.

Кроме того, в России строятся и классифицируются горнолыжные трассы. По словам Решетникова, за последние пять лет число классифицированных трасс выросло в пять раз.