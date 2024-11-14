В Екатеринбурге турналог коснется 132 гостиниц

В налоговом реестре уральской столицы зарегистрированы 132 гостиницы, которых коснется вводимый властями туристический налог. Об этом в ходе форума «Города России» рассказал замглавы Екатеринбурга Алексей Корюков. Всего же таких организаций насчитывается около двух тысяч.

Отмечается, что налог будет взиматься с граждан, которые приезжают в город, а средства размещения станут операторами этого налога. В администрации города добавили, что полученные с туристического налога средства планируется расходовать на увеличение привлекательности уральской столицы для туристов.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что в мэрии Екатеринбурга раскрыли детали обустройства катка на площади 1905 года.