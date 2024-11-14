В Московской области выберут лучшие отели и туристические компании

В Подмосковье 13 ноября открыт прием заявок на конкурс «Лучшая организация в индустрии туризма Московской области». Организатором выступило региональное Министерство культуры и туризма, а участниками приглашают стать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся турдеятельностью на территории области.

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Восемь из десяти номинаций предназначены объектам размещения разных категорий и типов. Например, премию «Лучшая городская гостиница года» вручат и экономичным отелям до трех звезд, и более дорогим «четверкам»–«пятеркам». Такое же разделение предусмотрено для загородных объектов. Отдельные номинации предусмотрели для кемпингов (глэмпингов), бизнес-отелей, пансионатов и хостелов.

Не забыли и про турбизнес: Министерство культуры и туризма Московской области также планирует выбрать «Лучшего туроператора» и «Лучшего турагента».

Заявки от соискателей принимаются до 8 декабря. Отели, в частности, должны подробно описать состояние номерного фонда и предлагаемые услуги, свой рейтинг в поисковых системах и агрегаторах, иные достижения. От туристических компаний ждут информации о количестве отправленных туристов, разработанных маршрутах по Московской области и т. д. Приветствуется участие в социальных программах и взаимодействие с туристско-информационными центрами.

Номинантов обещают объявить 11 декабря – после проверки заявок. Далее материалы поступят к отраслевым экспертам, которым в период с 12-го по 22-е число предстоит их оценить и расставить баллы. Параллельно запустят и открытое онлайн-голосование – чтобы внести свой вклад в определение финалистов могли и туристы. Торжественная церемония подведения итогов состоится 25 декабря.

В 2023 году Московская область приняла более 23 млн туристов – это на миллион больше, чем в предыдущем. Тем самым регион почти сравнялся по турпотоку с Москвой (24,5 млн), где уже много лет награждают лучших представителей сферы туризма. Поэтому появление своего отраслевого конкурса в Подмосковье выглядит логичным шагом.

«Наша цель – повысить качество обслуживания туристов, продвигать турпродукт, формировать благоприятный имидж предприятий туризма в регионе», – рассказали «ТурДому» в оргкомитете конкурса.

По этой же причине министерство ранее открыло прием заявок на еще один – «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». Помимо экскурсоводов, участвовать в нем могут официанты и повара ресторанов, горничные и работники служб размещения отелей.