Маршрут на выходные — Александров: что посмотреть, где жить и где есть

Туристы едут в Александров далеко не в первую очередь. А между тем когда-то город был нашей неофициальной столицей, где с легкой руки Ивана Грозного родилась опричнина. Москву с Александровом разделяют 110 километров, прямых автобусов нет, зато есть электричка: ехать около двух часов.

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Что посмотреть

Железнодорожный вокзал

Приехав на вокзал, туристы стараются покинуть его как можно скорее. А зря, ведь в здании находится Музей железной дороги. И не какой-нибудь, а Московско-Ярославско-Архангельской, которая существовала с 1861 по 1907 год. Там есть довольно любопытный действующий макет железнодорожной станции, участок узкоколейки, по которой детям разрешается прокатиться. Взрослые могут попробовать себя в роли стрелочника и объявить в микрофон прибытие поезда.

Александровская слобода

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В 1564-м Иван Грозный прибыл в Александровскую слободу с многотысячной свитой якобы ненадолго, чтобы помолиться, но в итоге остался там на 17 лет. Сделал город неофициальной столицей, учредил опричнину и создал опричное войско. Здесь он также два раза венчался (Марфа Собакина скончалась через пару недель после свадьбы, а Анна Васильчикова была сослана в монастырь), убил сына Ивана и вернулся в Москву, потеряв (или спрятав) свою знаменитую библиотеку. Сейчас в слободе можно пройтись по выставкам в церквях, заглянуть в подвалы, где пытали неугодных царю людей.

Музей Марины и Анастасии Цветаевых

В 1915-м Анастасия Цветаева на полтора года сняла для своей семьи домик в усадьбе учителя Алексея Лебедева. К сестре часто наведывалась Марина Цветаева: отдыхая в гостях, поэтесса написала немало произведений, в том числе «Мне нравится, что вы больны не мной». Было у Цветаевой и любимое место для прогулок — городское кладбище, куда она водила друзей, в том числе влюбленного в нее Осипа Мандельштама, который был крайне недоволен такими променадами.

Художественный музей

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Музей расположился в похожем на маленький дворец особняке Алексея Первушина, который в XIX веке весьма успешно торговал ситцем. На примере его семьи во время экскурсии (а без нее осматривать воссозданные интерьеры нельзя) гиды рассказывают о купеческом быте. Погружение в стародавние времена обеспечено: например, гостям разрешают послушать старинные парфюмы, попробовать отключить сигнализацию в «сейфе-сундуке» и погладить четвероногих обитателей дома (речь про кошек).

Усадьба Бутурлиных-Зубовых

В XII веке в селе Крутец располагался монастырь, который разрушили поляки. На его фундаменте в XVII столетии была построена деревянная усадьба, которую сохраняют до наших дней в первозданном виде. Много веков эти земли принадлежали дворянской семье Бутурлиных, а в XIX столетии хозяевами стали владельцы мануфактуры Зубовы. В главном доме с затейливыми наличниками и мезонином — выставка старинных предметов быта.

Где поесть

«Гусли»

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«Чтобы хорошо жить, надо хорошо есть», — гласит слоган ресторана русской кухни. Спорить тут бессмысленно, лучше изучить меню, в котором и щи суточные, и жаркое из лося, и томленые утиные ножки, и тельное из щуки и судака. Что ж, среди такого традиционного разнообразия довольно странно смотрятся фокачча, паста и пицца.

«Ратибор»

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Заведение названо в честь русского боярина, служившего князьям в конце XI — начале XII века. Обстановка и кухня соответствующие: по-боярски просто и сытно. А потому — акцент на мясо на мангале. Хлебная тема здесь тоже раскрыта, пусть и не в исконно русской интерпретации, а на восточный манер: хачапури в разном исполнении.

«Трактиръ»

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Трактир — он и в Африке трактир, а потому название позволяет экспериментировать с кухнями мира, хотя твердый знак в конце указывает на старорусскую направленность. А потому в меню особые разделы: Заедки (aka десерты), Крошево (салаты) и Похлебки (супы), среди которых выделяются калья, груздянка и борщ слободский.

Где остановиться

«Родники»

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Бутик-отель окружен вековым лесом. На территории всего шесть дизайнерских вилл с панорамными окнами и камином. Коттеджи расположены обособлено, чтобы гости не мешали друг другу. В отделке использованы экологически чистые материалы, в том числе древесина двухсотлетнего ореха.

«Сергиева Заводь»

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Экодеревня построена в формате старорусского гостевого подворья. Для тех, кто хочет почувствовать себя богатым помещиком, есть барский дом. Также для размещения доступны другие варианты — крестьянский VIP-дом, гостевой дом и дом у ручья. Особый уют создает озеро на территории.