Стало известно, когда на Урал приедет поезд Деда Мороза

Долгожданное событие для всех любителей зимних чудес — поезд Деда Мороза снова отправляется в увлекательное путешествие по России! С 22 по 23 декабря сказочный состав посетит Челябинскую область, включая такие города, как Челябинск, Магнитогорск и Карталы, сообщает пресс-служба проекта.

© РИА Новости

Поезд, который стартовал из Великого Устюга 13 ноября, проедет через 63 региона нашей страны, привнося атмосферу праздника и волшебства в каждый уголок. В Челябинске поезд прибудет 22 декабря, а уже на следующий день, 23 декабря, он отправится в Карталы и Магнитогорск. Двумя днями ранее он побывает в Кургане и Шадринске. А в Екатеринбург приедет в самую главную новогоднюю дату – 31 декабря! И лишь затем отправится в Москву.

Организаторы подготовили множество увлекательных интерактивных мероприятий для всех желающих. Для тех, кто заранее позаботился о покупке билетов, будет организована особая программа с незабываемыми сюрпризами.

Что касается цен, то билет для детей в возрасте от 6 до 13 лет обойдется в 2450 рублей. Для малышей от 3 до 5 лет, путешествующих с сопровождающим взрослым, стоимость составит 2950 рублей. Покупатели смогут выбрать из двух программ: одна включает личную встречу и чаепитие со сказочными персонажами, другая — кукольный спектакль с видеопоздравлением от самого Деда Мороза. В оба варианта программы входит новогодний подарок, который станет приятным сюрпризом для юных гостей.

Однако, даты начала продаж билетов пока остаются в секрете, так что следите за новостями, чтобы не пропустить возможность окунуться в волшебный мир, который дарит поезд Деда Мороза!