Из Салехарда в Москву станут чаще летать самолеты

Количество рейсов из Салехарда в столицу России увеличится с четырёх до семи в неделю. Об этом сообщили в Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Согласно новому расписанию, традиционный рейс из Салехарда в московский аэропорт Шереметьево будет выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На этом рейсе можно приобрести билеты по субсидируемым тарифам: «Гибкий» — с 12 кг багажа и «Стандарт» — с багажом до 23 кг.

Кроме того, открывается новый рейс по этому маршруту по средам, пятницам и воскресеньям. На нём предлагается новая коммерческая сетка тарифов для жителей округа, включая тариф «Лёгкий» для перелётов без багажа, но с ручной кладью до 5 кг.

Все текущие льготы для ямальцев будут действовать на обоих маршрутах.

Ранее «Ямал 1» писал, что аэропорт Салехарда опубликовал авианаправления на

осенне-зимний период

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