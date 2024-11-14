«Аэрофлот» вносит изменения в дальневосточные рейсы через Красноярск

Анонсированные «Аэрофлотом» рейсы из Москвы на Дальний Восток, которые будут осуществляться с 16 декабря на узкофюзеляжном самолете Boeing 737 с дополнительной посадкой в Красноярске, вызывают вопросы у туристов. Нацперевозчик уже объявил даты начала полетов в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, а также периодичность. Однако за месяц до старта полетной программы в системе бронирования билетов нет, что не позволяет понять, будут ли перелеты удобными и доступными по цене.

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Ключевых моментов для туристов два. Первый – время. Исходя из стандартных расчетов на дозаправку уйдет около часа. В этот же временной промежуток укладывается любое обслуживание борта в виде загрузки питания, напитков, откачки туалетов, если оно, конечно, понадобится. Дополнительное время также уйдет на преодоление прибавившегося расстояния, а также взлет и посадку. Так, на пути в Хабаровск «перепробег» составит лишь 160 км, а для туристов, которые отправятся на Камчатку, – уже 660 км.

По информации источника TourDom.ru, время в пути для пассажира на новых рейсах Москва – Владивосток составит 10 часов 50 минут вместо 8 часов 30 минут при прямом перелете. Чуть более ощутимой разница будет при путешествии с востока на запад – обратный путь будет занимать 11 часов 40 минут вместо 8 часов 55 минут.

В том же диапазоне увеличится продолжительность рейсов в Хабаровск – в районе 2 часов 20 минут прибавится к ныне существующим перелетам. К маршруту в Южно-Сахалинск прибавится 2 часа 35 минут, в Петропавловск-Камчатский – и того больше.

Другой важный для туриста вопрос – ценообразование. На текущий момент прямые рейсы по всем четырем направлениям субсидируются. Ценники на каждый из маршрутов начинаются от 18 тыс. руб. при перелете без багажа. На глубину в 10 дней мест в этом классе нет на рейсах во Владивосток, по остальным дальневосточным городам билеты выкуплены на 5–7 дней вперед. Улететь через тот же Красноярск, но с пересадкой порой аж в полсуток, можно не меньше чем за 35 тыс. Но чаще даже за 40–50 тыс. И это тоже ценники без багажа. Будут ли распространяться плоские тарифы на новые рейсы, неизвестно. В теории это возможно, но если учитывать, что спрос высокий, то возможны различные решения.

Третий вопрос – удобство. Согласно авиационным правилам, дозаправка воздушного судна допускается как без высадки пассажиров, так и с ней. Какой вариант выберет нацперевозчик, неясно. Пока точно известно только то, что билеты можно будет купить по сегментам – например, из Москвы до Красноярска или от Красноярска до Владивостока. Таким образом, при посадке в Красноярске часть пассажиров наверняка покинет салон и уступит места новым. Редакция TourDom.ru направила запрос в «Аэрофлот».

Ранее TourDom.ru писал, что прямые рейсы «Аэрофлота» на Маврикий должны действительно стать прямыми.