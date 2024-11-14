Президент Федерации ИЖС негативно высказался о глэмпингах

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов прокомментировал строительство глэмпингов на государственные средства. В интервью проекту ДОМОСТРОЙНН.РУ он раскритиковал нецелевое использование поддержки.

По мнению Рамиля Усманова, в настоящее время довольно часто встречается история, когда поддержку от государства получают не те, кому она предназначалась. В том числе в этот список входят и глэмпинги. Даже несмотря на то, что у Минтуризма есть свои меры поддержки и госпрограммы, владельцы гостиничного бизнеса нередко заявляются на господдержку со стороны Минстроя.

Мы должны не инвестиционный рынок развивать на государственные деньги, а действительно решать жилищный вопрос, помогать гражданам, — заявил спикер.

Ранее мы сообщали о том, что власти объяснили нерасселение разрушающегося дома на улице Героя Давыдова.

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