Казань стала лидером по доступности бронирования отелей на праздники

Казань стала самым доступным из популярных направлений для бронирования отеля на новогодние праздники. Стоимость проживания в столице Татарстана в среднем составляет 7,4 тыс. рублей за ночь, сообщили в РИА "Новости".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за ночь придется заплатить около 9 тыс. рублей, а в Москве и области — чуть больше, около 9,1 тыс. рублей.

Бронирование отеля на Байкале обойдется в среднем в 9,5 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — в 10,1 тыс. рублей.

По данным исследования, россияне планируют потратить больше всего денег на новогодние подарки, праздничный стол и путешествия.

Напомним, что Казань вошла в пятерку самых популярных российских городов для путешествий среди молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. За период с мая по октябрь 3,3% бронирований на OneTwoTrip пришлось на столицу Татарстана. За год интерес к Казани вырос на 10%.