В Рязани начнут собирать туристический налог

Депутаты Рязгордумы обсудили введение туристического налога в Рязани. Об этом сообщается на сайте городского парламента.

Предлагается с 1 января 2025 года ввести туристический налог. В 2025 году он составит 1%, и ближайшие три года вырастет до 3%.

Предполагается, что плательщиками налогу будут организации и физлица, которые оказывают услуги по временному проживанию.

Напомним, ранее туристам рассказали, где на Рязанщине можно встретить Бабу Ягу, Водяного и царевну Лебедь.