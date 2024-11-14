Екатеринбург попал в рейтинг популярных направлений на Новый год

Екатеринбург попал в рейтинг популярных направлений для отдыха на Новый год. Авито Путешествия и Купибилет посчитали стоимость путешествия в уральскую столицу в новогодние праздники.

Так, в Екатеринбург поездка на двоих (билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток) будет стоить 48 тысяч рублей в Новый год. С таким показателем уральская столица заняла третью строчку рейтинга по стоимости. Дороже всего отдых обойдется в Сочи (58,4 тысячи рублей на двоих), а дешевле – в Самаре (43,4 тысячи рублей). По популярности направления на Новый год Екатеринбург занял 6 строчку. В целом топ-10 популярных направлений выглядит следующим образом:

Санкт-Петербург – 53 400 рублей за двоих человек, Москва – 54 200 рублей, Сочи – 58 400 рублей, Минеральные Воды – 45 000 рублей, Калининград – 56 400 рублей, Екатеринбург – 48 000 рублей, Самара – 43 400 рублей, Казань – 52 400 рублей, Уфа – 48 400 рублей, Челябинск – 52 200 рублей.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Екатеринбург вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха у зумеров.