В России назвали города с самыми ранними бронированиями на Новый год

Россияне, планирующие новогоднее путешествие, в текущем году стали заблаговременно бронировать жильё — в среднем за 100 дней до отъезда, то есть на неделю раньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса путешествий МТС Travel.

Самые популярные места для ранних бронирований в Краснодарском крае — Анапа, где в среднем объекты размещения бронируют за пять месяцев (151 день), Туапсе (140 дней), Геленджик (135 дней), а также горнолыжный курорт Эстосадок (119 дней).

В Ставропольском крае бронируют жильё в Ессентуках (142 дня), Кисловодске (139 дней) и Пятигорске (132 дня).

Также в рейтинг городов с ранними бронированиями попали Калининград, Зеленоградск и горнолыжный курорт в Кемеровской области Шерегеш.

Москва, Санкт-Петербург и Казань, которые лидируют по количеству заказов на новогодние праздники, не попали в топ по глубине бронирования.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН назвал популярные зарубежные направления на Новый год. По его словам, россияне выбирают Китай, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.