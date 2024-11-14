Под Казанью построят санаторно-курортный комплекс

Как стало известно "Реальному времени", в Верхнеуслонском районе Татарстана в ближайшие годы построят санаторно-курортный комплекс. Застройщиком выступит компания "Татинвестстрой".

Как сообщили "Реальному времени" представители девелопера, под создание санаторно-курортного комплекса "Аква Вита" отвели 22 гектара земли. На его территории будут размещены оздоровительные комплексы площадью 3,8 тыс. кв. м, а также завод по розливу минеральной воды. Территория вокруг Покровского озера известна бромсодержащими минеральными источниками, которые были обнаружены геологами Татарстана в 1940 году.

— Эти воды признаны целебными. Они для Татарстана достаточно уникальны, поэтому мы хотим, чтобы там был завод по розливу воды и чтобы он был в формате открытого типа, — сообщили разработчики проекта.

В этой же местности девелопер реализует проект жилого комплекса "Дольче Вита". На территории комплексного освоения территории также запланировано строительство торгового центра с кинотеатром площадью 25 тыс. кв. м. Проект разработал архитектор Александр Зусик, известный по работе над комплексом "Ахмат Тауэр".

Минералка без массового производства

Запуск завода с розливом минеральной воды на озере Покровском также планируется провести в ближайшие годы. Однако массовое производство не предусмотрено, отметил представитель застройщика.

— Это вода, которая будет продаваться именно для курорта. Она будет для посетителей, — рассказали разработчики.

Проект включает мини-завод с возможностью демонстрации процесса розлива минеральной воды. В его составе предусмотрены семь дегустационных залов и два зала для культурно-просветительских мероприятий, вмещающих до 300 человек.

Кроме того, на территории будет построен круглогодичный спортивный комплекс площадью более 17 тысяч кв. м. Он будет включать универсальные площадки для трех видов спорта, каток и термальный зал площадью 3 тысячи кв. м.

Планируется также создание открытого летнего театра на тысячу мест. В рамках проекта предусмотрен образовательный кластер с детским садом и школой. Земельные участки для этих объектов уже выделены, им присвоены кадастровые номера.