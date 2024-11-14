В Ленобласти ожидают, что до конца года регион посетят семь миллионов туристов

Внутренний туризм продолжает расти, при этом большинство едет в самые известные точки, перегруженные локации, такие как Выборгский Замок.

Туризм «выходного дня» снижает окупаемость и загрузку гостиниц, что мешает развиваться объектам, — отметили в областном правительстве.

Чтобы решить задачи развития перспективных туристических локаций, 10 муниципалитетов Ленобласти приняли участие в федеральной образовательной программе «Гостеприимные города» в Сколково, где представили свои амбициозные проекты, направленные на создание новых мест притяжений.

Так, например, в Выборгском и Приозерском районах решили сделать ставку на морские и речные маршруты – это раскроет потенциал новых локаций и даст толчок развитию водного туризма.

Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок, что на 23% больше, чем в 2022 году. В 2023 году всего Ленобласть посетило 6,5 млн туристов.

Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.