Как изменились цены на авиабилеты и гостиницы в Ставрополье

Северо-Кавказстат опубликовал очередной отчет за неделю, из которого следует, что цены на авиабилеты в Ставропольском крае после краткосрочного снижения снова пошли вверх. Хоть по официальным данным подорожание билетов в эконом-класс составило всего 0,27%, но перелет на 1000 километров в среднем стоит уже 8250 рублей.

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А вот сутки проживания в гостинице, наоборот, стали дешевле. В случае с 1-звездочными гостиницами и мотелями падение цен составило всего 1% и обойдется в 1302 рубля с человека. На столько же подешевели и гостиницы с двумя звездами, но там номер на сутки в среднем стоит уже 1438 рублей.

Как отмечает портал newstracker.ru, 3-звездочный номер в регионе стал дешевле на 2,39% и стоит сейчас 1915 рублей. А вот сутки размещения в гостиницах с 4–5 звездами обойдется в 3142 рублей. Их снижение цен затронуло в меньшей степени и составило всего 0,88%. На 0,23% подорожали только хостелы, где одна ночь сейчас стоит 812 рублей.

Ранее сообщалось, что Ставрополье было признано самым дорогим регионом для осеннего отдыха с учетом оплаты проживания.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья назвал появление новых зарядных станций для электромобилей одним из факторов повышения привлекательности региона для туристов.