На севере Прикамья введут туристический налог

Туристический налог введут в Чердынском городском округе на севере Пермского края. Такое решение приняли депутаты местной думы на очередном заседании, сообщает региональный совет представительных органов муниципальных образований в Telegram-канале.

"В Чердынском ГО введут туристический налог. Такое решение депутаты местной думы приняли на сегодняшнем заседании. Согласно документу, взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в том числе ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и прочих", - говорится в сообщении.

По данным совета, размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026 году - 2%, а в 2027 году - 3%.

Чердынь считается первым русским городом на Урале с воеводством и таможенной избой. Первое упоминание города относится к 1451 году. Чердынь возникла на торговых путях с севера (Печоры и Вычегды) на юг (Казанское ханство) и с запада (Московия) на восток (Сибирь). Чердынь же является основным местом действия романа писателя Алексея Иванова "Сердце Пармы", здесь же проводится большой этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы", начинавшийся, как фестиваль по мотивам книги Иванова.

О туристическом налоге в Прикамье

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края ранее депутаты думы в I чтении также приняли решение о введении туристического налога с 2025 года. В этом округе расположена одна из главных точек притяжения туристов - Кунгурская ледяная пещера, возраст которой насчитывает около 11 тыс. лет. Пещера является одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и 7-й в мире гипсовой пещерой по протяженности - около 8,2 км, из них 2 км оборудовано для посещений туристами.

Также проект решения о введении туристического налога в Перми ранее внес на рассмотрение депутатов Пермской городской думы глава города Эдуард Соснин. В случае принятия этого решения, налог будет взиматься на территории Перми с 1 января 2025 года.

Как отмечал ранее зампред правительства Пермского края Алексей Черников, Прикамье находится среди регионов-лидеров по количеству привлеченных средств из федерального бюджета на развитие туризма. В регионе развивается круизный, экологический, культурно-познавательный, промышленный и санаторно-курортный туризм. По данным правительства края, за 2023 год - год 300-летия Перми - турпоток Прикамья превысил 1 млн человек. Планируется, что эта планка не будет снижена в последующие годы, а к 2030 году предполагается увеличить турпоток в регион до 1,5 млн человек в год.