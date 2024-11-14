Калининград оказался одним из самых дорогих направлений на Новый год

Поездка в Калининград на двоих, учитывая билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток, обойдется в 56,4 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий» и «Купибилет».

«Чтобы добраться до Калининграда туристы тратят на перелет больше всего средств в сравнении с другими городами из топ-10 — 11 900 рублей за билет в одну сторону на человека. Общая стоимость поездки на двоих в Калининград обойдётся россиянам в 56 400 рублей в числах с 29 декабря по 8 января», — поделились аналитики.

Самым популярным направлением оказался Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку 53,4 тысячи рублей за двоих человек. На втором месте — Москва. Новогодний отдых в столице обойдется в 54,2 тысячи рублей. Третье место занял город Сочи. Такая поездка будет стоить 58,4 тысяч рублей.