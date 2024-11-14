Число поездок на круизных судах из Москвы выросло на 15% в летний период

В период летней навигации 2024 года количество поездок на круизных судах выросло на 15% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов.

«Итоги этого сезона у нас рекордные относительно всех прошлых периодов. Как по количеству судозаходов, так и по количеству пассажиров на круизных судах. Более 370 тыс. пассажиров было, это на 15% больше, чем в летнюю навигацию 2023 года. Особой популярностью пользовался маршрут на круизных судах по золотому кольцу с заходами в Углич, Казань, Новгород», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что пассажиры и туристические компании отмечали и высокое качество поездок, и интересную программу, и желание еще больше количества судов, задействованных в этих экскурсионных туристических маршрутах.