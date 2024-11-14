Билет в Казань стал одним из самых бюджетных для путешествия этой зимой

Больше половины российских туристов (54%) уже забронировали авиабилеты на декабрь. Казань попала в число самых популярных и недорогих внутренних направлений. Об этом сообщает "Газета.Ru" .

Лидерами по количеству бронирований являются Москва (16%), Санкт-Петербург (9%) и Сочи (7%). Также активно бронируют авиабилеты в Минеральные Воды (4%), Калининград (3%), Екатеринбург (3%), Уфу, Махачкалу, Казань и Красноярск (по 2% бронирований).

В декабре средняя длительность поездок по России составит примерно неделю. Туристы планируют провести в Уфе и Красноярске по 10 дней, а в Казани — 5 дней.

Слетать туда-обратно в Казань из Москвы выйдет от 5,7 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга немного дороже — от 6,7 тыс. рублей, а из Екатеринбурга от 7,6 тыс. рублей. По данным исследования, это одно из самых бюджетных направлений среди популярных городов.

Напомним, сами жители Казани в преддверии новогодних праздников чаще всего планируют поездки в Санкт-Петербург, Москву и Сочи.