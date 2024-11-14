Названы самые популярные у туристов города РФ с дешевыми отелями

В России провели исследование и выяснили, в каких популярных у туристов городах самые дешевые отели.

По данным сервиса 2ГИС, пишет «Отелло», самые дешевые отели в Казани (в среднем 7,4 тысячи рублей). Дороже обойдется пребывание в Санкт-Петербурге, Москве, на Байкале и в Краснодарском крае.

Вышеназванные регионы находятся в топ-пять самых популярных у российских туристов. Именно туда планируют россияне ехать во время новогодних каникул. Сутки пребывания в городах на этих направлениях обойдутся в сумму примерно от 7 до 10 тысяч рублей.

Ранее «СП» писала о том, что в Москве национализировали отель Four Seasons.