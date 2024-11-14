В каких городах побывает сказочный поезд Деда Мороза

В Великом Устюге презентовали сказочный поезд Деда Мороза. Перед началом путешествия на перроне выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает «МИР 24».

«Сегодня мы дарим эту неповторимую волшебную атмосферу новогоднего праздника детям и взрослым по всей стране. Мы отправляем поезд Деда Мороза в партнерстве с компанией РЖД. И этот поезд, который стартует сегодня из Великого Устюга, пройдет более 60 населенных пунктов», – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Дед Мороз вместе с многочисленными помощниками в четвертый раз отправится в новогоднее путешествие по стране. Старт намечен на 19 ноября. Первой точкой в этом году станет город Тайшет в Иркутской области. Впереди более 30 тысяч километров города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Впервые поезд доберется и до Сахалина. В передвижной резиденции есть «вагон-приемная», вагон – «сказочная деревня» для игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр», а также лавка с сувенирами и «вагон-ресторан».