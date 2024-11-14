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Сказочный поезд Деда Мороза показали в Великом Устюге, он отправится в новогоднее путешествие по всей стране

В Великом Устюге презентовали сказочный поезд Деда Мороза. Перед началом путешествия на перроне выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает «МИР 24».

В каких городах побывает сказочный поезд Деда Мороза
© globallookpress.com

«Сегодня мы дарим эту неповторимую волшебную атмосферу новогоднего праздника детям и взрослым по всей стране. Мы отправляем поезд Деда Мороза в партнерстве с компанией РЖД. И этот поезд, который стартует сегодня из Великого Устюга, пройдет более 60 населенных пунктов», – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Дед Мороз вместе с многочисленными помощниками в четвертый раз отправится в новогоднее путешествие по стране. Старт намечен на 19 ноября. Первой точкой в этом году станет город Тайшет в Иркутской области. Впереди более 30 тысяч километров города Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Впервые поезд доберется и до Сахалина. В передвижной резиденции есть «вагон-приемная», вагон – «сказочная деревня» для игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон-кукольный театр», а также лавка с сувенирами и «вагон-ресторан».

Отдых в России
Георгий Филимонов
РЖД