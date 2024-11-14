В Иркутской области прогнозируют рост турпотока

Турпоток по итогам 2024 года в Иркутской области может увеличиться до 1,9 млн человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.

"В 2024 году Иркутская область ожидает около 1,8-1,9 млн туристов. Показатель туристического потока в 2023 году составил 1,7 млн человек", - сказала она, уточнив, что рост турпотока связан с активизацией внутреннего туризма, отменой пандемийных ограничений, заключением соглашений о безвизовых групповых туристических поездках между правительствами России и Китая.