Путешественник рассказал об 11-дневном походе на мотоцикле по Северному Уралу
Мотопутешественник, биограф, основатель движения «Школа мототуризма Русское раздолье» Владимир Шулояков рассказал ИА “Уральский меридиан” об особенностях путешествий на мотоцикле, про свой поход «Уральское раздолье’24», а также о том, какие модели двухколёсного транспорта – самые подходящие для таких поездок. Объясняем разницу между питбайками и эндуро.
Агрессивный стиль езды
В мотопоходе «Уральское раздолье’24» приняло участие 70 мотоциклистов со всей России. Всё путешествие заняло 11 дней и составило около 2000 километров. Практически весь путь проходил по лесным грунтовкам и гравийкам Пермского края и Свердловской области.
“Плоские пейзажи достаточно скучны для искушённого путешественника, а горы всегда радуют глаз и добавляют некоторые сложности на маршруте. Конечно, Северный Урал – это прежде всего горы. Нам приходилось преодолевать дикие горные внедорожные перевалы при пересечении хребтов из Европы в Азию, мы несколько суток подряд тонули в глубоких лужах и бродах по пояс через горные ледяные реки. Постоянный каменный триал из скользких валунов, очень крутые спуски и подъёмы, с которыми иногда одному не справиться, поваленные деревья, раскисшие лесовозные колеи, глубокий песок и липкая скользкая глина”, – рассказывает Владимир.
Его команда называется “Школа мототуризма Русское раздолье”, но по сути это объединение не имеет ничего общего с мотошколой, клубом или другой организацией. Скорее это группа единомышленников, которые выбрали для своих передвижений мотоциклы класса “эндуро”, предполагающие агрессивный стиль езды по бездорожью.
“Эндуро – это самый универсальный, дешёвый, удобный и свободный способ путешествовать по любимой стране без каких-либо ограничений. Просто сел и поехал туда, куда тебе хочется, ни о чём не думая и всегда радуясь. Почему мотопоход? Потому что наше мероприятия больше похожи на передвижной пионерский лагерь, нежели на какую-то экспедицию из точки А в точку Б. У нас нет конкретной цели, мы едем в дикие места, просто чтобы общаться, смеяться, обниматься, радоваться друг другу, вместе преодолевать трудности, любоваться красотами любимой природы, петь песни у костра, купаться в чистейших северных реках, озёрах и морях, иногда встречаться с местными жителями в полузаброшенных деревнях и дружить с ними, помогать им. Мы принципиально не ездим по асфальту, потому что нам там нечего делать, там нечего смотреть, нечем любоваться, не с кем общаться. Мы любим дикую природу, бездорожье, трудности, приключения, взаимовыручку, выживание, романтику”, – рассказывает Владимир.
По его словам, главная цель таких путешествий – научиться самостоятельно ездить по бездорожью, выживать, ремонтировать мотоцикл, справляться с трудностями, а также находить верных друзей. Спустя три года к объединению присоединились уже около двухсот человек.
Для поездок по такому непростому ландшафту, как Уральские горы, путешественники выбирают специальные мотоциклы, способные перенести любые трудности в дороге. В случае поломки они тоже не должны вызывать хлопот.
“Мы путешествуем на мотоциклах Honda XR125L, это маленькие лёгкие вседорожные мотоциклы, которые отлично себя чувствуют и на асфальте, и на серьёзном бездорожье. Они весят около ста килограммов и могут ехать даже по ковровому болоту, при этом на них очень комфортно проезжать по 500-700 километров в день. Большинство участников также выбирают японские мотоциклы типа эндуро, например: Honda XR250, Suzuki Djebel 250, Honda XR650, Honda CRF250L. Много наших друзей путешествуют на китайских эндуро-мотоциклах с таким же объёмом двигателя 125-250 “кубиков”. Особенность эндуро как раз и заключается в том, что на нём можно проехать по шоссе несколько тысяч километров от гаража до интересных мест, свернуть в лес и автономно пробираться по бездорожью несколько сотен километров, а потом вернуться своим ходом домой”, – поделился Владимир.
Что брать с собой в мотопоход?
Поскольку путешествия команды мотоциклистов автономные и пролегают вдали от цивилизации, то с собой нужно брать всё для комфортного выживания в течение двух-трёх недель.
“Это обязательно палатка, коврик, спальный мешок, бензиновый примус, котелок, необходимые запчасти и инструменты, тент от дождя, сменная одежда, верёвка, фонарик, нож, репеллент от насекомых, дождевик, рыболовные принадлежности, запас еды на несколько суток, вода, канистра с бензином. Примерно так. И всё это должно компактно разместиться на мотоцикле по сумкам”, – отметил путешественник.
Что выбрать – эндуро или питбайк?
К слову, Владимир вместе с другими участниками мотопохода приглашены в качестве спикеров на выставку техники для активного отдыха «Поехали 2024», которая пройдёт в московском Экспоцентре с 29 ноября по 1 декабря. Путешественники выступят на одной из площадок, поделятся особенностями поездок большой компанией и расскажут про технические характеристики своих транспортных средств.
Как рассказали организаторы выставки, в этом году там представят “покоритель бездорожья” – питбайк PROGASI Jumbo. Питбайк – это мини-мотоцикл, который пригоден для езды по пересечённой местности или для участия в соревнованиях по мотокроссу и другим дисциплинам. У питбайка объём двигателя составляет от 50 до 150 кубов, а у мотоциклов эндуро для сравнения — от 150 кубов и больше. Также последние весят больше, колёсная база у них тоже превосходит размерами питбайки.
Мотоцикл, который покажут на выставке, представлен в модификациях Jumbo 125, 150 и 150 PRO. Они оснащены четырехтактным двигателем YX. У модели прочная рама, подвеска 250 миллиметров спереди и 200 – сзади, дисковые тормоза с гидравлическим приводом. Комфорт обеспечивают удобное сиденье, широкий руль, правильно расположенные подножки. Про другие модели транспорта для путешествий, которые покажут на предстоящей выставке, – в следующих материалах.
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