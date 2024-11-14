На Большой Колымской тропе обустроят четыре маршрута в 2025 году

Специалисты обустроят и отреставрируют туристические объекты на четырех маршрутах проекта "Большая Колымская тропа" в 2025 году. Часть из этих маршрутов ждет реконструкция, часть - полное обустройство для удобства и комфорта туристов, сообщила ТАСС министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева.

"В 2025 году в рамках проекта "Большая Колымская тропа" пройдет реставрация деревянных конструкций, расположенных на туристическом маршруте

"Черный ключ" - одном из самых популярных. Также специалисты обустроят маршрут "Здоровье" в Ольском районе, и завершат работы на маршруте "Гора Комендант", - рассказала Горлачева. Кроме того, в этом же году пройдет полное обустройство популярной тропы "Бухта Батарейная".

"Большая Колымская тропа" представляет собой сеть экологических маршрутов разного вида: пеших, лыжных, комбинированных, для водного транспорта и велосипеда. По данным сайта проекта, доступно около 10 экологических маршрутов. Еще четыре находятся на стадии проектирования - над их разработкой трудятся специалисты профильных ведомств, партнеры проекта и волонтеры.

Реализация проекта "Большая Колымская тропа" началась в 2020 году по инициативе Агентства по туризму Магаданской области. В сентябре 2020 года состоялось первое заседание по подготовке и реализации проекта "Большая Колымская тропа". В рамках заседания было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с организациями, заинтересованными в реализации масштабного проекта.

Событийный и гастрономический туризм на Колыме

Минтуризма Магаданской области и различные профильные организации подготовили ряд мероприятий и экскурсий на период зимних каникул. Министр рассказала о трех самых заметных событийных проектах.

"Пройдет лыжный поход для всей семьи. Он предполагает участие в семейном мастер-классе по лыжным походам, а затем - непосредственно поход протяженностью 4 км в микрорайон Снежная долина. Также будет проводится экскурсия в собор Святой Троицы, где гости смогут поучаствовать в мастер-классе по звонарному мастерству и узнать об истории строительства святыни", - обозначила Горлачева.

Кроме того, в период каникул ожидается экскурсия "А олени лучше". Ее участники узнают об обычаях, быте и обрядах коренных народов Севера, смогут примерить этнический костюм, сфотографироваться в нем и покормить оленей.

Также уже есть планы на летний период, которые касаются, в первую очередь, гастрономического туризма. Это Фестиваль колымской кухни, который проходит в рамках "Золотого фестиваля" с 2023 года.