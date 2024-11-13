Фестиваль «Архстояние» проведет свой 20-летний юбилей

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» проведет свой 20-летний юбилей в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец. Выставка «Арх Москва» также отметит свое 30-летие. Основатель проекта Николай Полисский станет куратором юбилейной «Арх Москвы», а Василий Бычков — юбилейного «Архстояния».

Темой 20-го «Архстояния» станет «Мое главное». Фестиваль будет обустроен как «внутренний город», который не имеет четких границ и дает простор для фантазий.

Никола-Ленивец также объявил конкурс «Поле моей мечты». В его рамках нужно создать арт-проект к юбилею фестиваля. Он станет финальной точкой путешествия по метафорическому городу. Поля, лесные просеки и тропинки станут частью планировочной структуры. Арт-объекты, дома и инсталляции найдут свое место на символических улицах и площадях, взяв на себя часть базовых функций города.