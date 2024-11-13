Что посмотреть в Каспийске: 20 лучших достопримечательностей

Каспийск — один из самых молодых городов Дагестана, который находится недалеко от Махачкалы. Близость к столице республики, широкие песчаные пляжи, развитая инфраструктура и множество достопримечательностей делают его популярным у туристов.

Где находится Каспийск: республика Дагестан

республика Дагестан Расстояние от Каспийска до Махачкалы: 14 км

14 км Главные достопримечательности Каспийска: каспийский «Форт Боярд» — заводской цех, стоящий в открытом море, набережная Каспийска, Городской парк имени Халилова

Расскажем, что посмотреть в Каспийске всего за один день, что посетить в городе с детьми и куда съездить в окрестностях Каспийска.

Что посмотреть в Каспийске за один день?

1. Набережная Каспийска

Где находится: рядом с ул. Халилова

График работы: круглосуточно

Кому будет интересно посетить: тем, кто хочет погулять по городу и насладиться красивыми видами

Первое, что стоит посетить в этом солнечном городе, — набережная. Набережная Каспийска небольшая — всего 450 метров, но красивая и благоустроенная. Там есть скамейки и фонари, клумбы с цветами, но главное украшение — круглая беседка, с которой открывается прекрасный вид на Каспийское море. К набережной примыкает Городской парк имени Халилова, где тоже можно погулять и перекусить.

2. Краеведческий музей

Где находится: ул. Халилова, 5

График работы: пн-сб с 10:00 до 18:00

Стоимость билета: от 50 рублей

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется историей

Туристы, которые интересуются историей города, могут заглянуть в краеведческий музей. Здесь расскажут, когда появился Каспийск и как он развивался, покажут фотографии первых строителей рабочего поселка Двигательстрой, из которого и вырос город, и предметы быта местных жителей в довоенное и военное время. Также в музее можно узнать больше о культуре и традициях Дагестана.

3. Музей истории завода «Дагдизель»

Где находится: ул. Ленина, 1

График работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

Стоимость билета: бесплатно, по записи

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется промышленным туризмом

Важное место в истории города: рядом с этим заводом (правда, тогда он назывался «Двигательстрой») в 1932 году стал строиться рабочий поселок, из которого со временем вырос Каспийск. Завод специализируется на производстве морского подводного оружия и двигателей. Именно здесь создали знаменитый экраноплан «Лунь», который сейчас нашел покой на пляже под Дербентом. В музее можно увидеть — и даже потрогать — торпеды, познакомиться с разработками сотрудников и узнать интересные факты о работе завода.

4. Восьмой цех завода «Дагдизель» (дагестанский «Форт Боярд»)

Где находится: акватория Каспийского моря

График работы: круглосуточно

Стоимость экскурсии: от 2,5 тысяч рублей с человека

Кому будет интересно посетить: тем, кому нравятся заброшенные здания с историей

Пожалуй, самая интересная достопримечательность завода — его восьмой цех, который находится на искусственном острове в море. Во время и после войны он был засекреченным объектом — там проводили испытания морского оружия, в основном торпед. Однако в 1966 году цех закрыли, и с тех пор он стоит заброшенным, но каждый год привлекает внимание путешественников.

Попасть в цех, прозванный дагестанским «форт Боярдом», можно только на катере в составе экскурсии. Поездка обойдется примерно в 2,5−3 тысячи рублей с человека — за эти деньги можно добраться до объекта, погулять по разрушенным зданиям, полюбоваться морским видом и чайками, поселившимися в развалинах, и вернуться в город.

5. «Первая галерея»

Где находится: г. Каспийск, ул. Халилова, 5

График работы: ср-вс с 14:00 до 18:00

Стоимость билета: уточнить в галерее

Кому будет интересно посетить: любителям современного искусства

В «Первой галере» в Каспийске можно познакомиться с современным искусством Дагестана, увидеть живопись и графику, арт-объекты, фотографии, гобелены и вышивки. В постоянной экспозиции представлены работы местных художников, фотографов и скульпторов, на временных — творчество мастеров со всего Северного Кавказа и других регионов России. Галерея была основана в 1998 году и за время своего существования открыла 30 талантливых авторов. Их работы позволяют зрителю лучше познакомиться с самой республикой через ее красоту, переданную на городских и сельских пейзажах.

6. Мемориал «Скорбящая мать»

Где находится: г. Каспийск, ул. Орджоникидзе

Кому будет интересно посетить: тем, кому интересна история Великой Отечественной войны

«Скорбящая мать» — самый известный памятник в Каспийске, трагичный и величественный. Он посвящен жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 1600 каспийских мужчин, домой из них вернулось менее 350. Мемориал состоит из белой каменной стелы и барельефа с женщиной в платке, держащей в руке цветок. Рядом — плиты, на которых выбиты имена погибших, а внизу горит вечный огонь.

7. Храм Казанской Иконы Божией Матери

Где находится: г. Каспийск, ул. Ленина, 1А

График работы: пн-вс с 07:00 до 17:00

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется религией

Храм Казанской Иконы Божией Матери в Каспийске сравнительно молодой, его открыли для прихожан лишь в 2000 году. Дело в том, что сам город был построен во времена СССР, когда власти активно боролись с религией. Облик храма сдержан, но отличается изысканностью, внутри можно увидеть красивейшую роспись.

8. Новая Джума-Мечеть имени Саида-Афанди

Где находится: г. Каспийск, ул. Гамзата Цадасы

График работы: круглосуточно

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется религией

Самая большая и красивая мечеть в городе. Особенно торжественно и нарядно выглядит ночью, когда у здания включается разноцветная подсветка. Днем зайти в мечеть может любой желающий — нужно только правильно одеться (мужчины должны быть в брюках, женщины — в юбках ниже колена, прикрыть платком голову и плечи) и снять обувь у входа.

Куда сходить в Каспийске с детьми?

1. Городской парк имени Халилова

Где находится: г. Каспийск, ул. Халилова, 8

График работы: круглосуточно

Стоимость билета: бесплатно

Кому будет интересно посетить: тем, хочет отдохнуть на природе

Парк имени Халилова в Каспийске — прекрасное место для прогулок и отдыха с семьей. Большая часть его засажена соснами, потому здесь можно просто побродить по аллеям, вдыхая хвойный воздух, и покормить белок, ставших почти ручными. А можно попробовать местный стритфуд в палатках, дойти до главного городского фонтана, посетить небольшую мечеть или художественную галерею. Для детей в парке есть разные аттракционы.

2. Аквапарк «Акваленд»

Где находится: г. Каспийск, ул. Халилова, 12А

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость билета: взрослые — 800 рублей, дети — 500 рублей, дети до пяти лет — бесплатно

Кому будет интересно посетить: любителям активного отдыха и водных развлечений

Аквапарк в Каспийске небольшой, но в нем есть все для отдыха с семьей: бассейны и горки, игровые площадки и кафе. В детской зоне есть горки для малышей (медленный спуск в неглубокий бассейн) и более крутые для детей постарше. Есть закрытые горки и горки в форме воронки. Из дополнительных развлечений — шоу аниматоров и пенные вечеринки.

3. Развлекательный комплекс «Москва»

Где находится: г. Каспийск, ул. Халилова, 12А

График работы: пн-вс с 10:00 до 22:00

Кому будет интересно посетить: семьям с детьми, тем, кто ходит на фитнес и в спа

Развлекательный комплекс «Москва» — место, где любой член семьи найдет чем заняться. Здесь есть магазины, фитнес-центр с бассейном и спа, фудкорт и кинотеатр. А по вечерам можно отдохнуть в ресторане или в караоке. Семьи с детьми обычно приезжают в «Москву» ради похода в кино — посмотреть новинки с попкорном и стаканом газировки.

4. Стадион «Анжи-Арена»

Где находится: г. Каспийск, просп. Акулиничева, 21

График работы: пн-вс с 9:00 до 23:00

Кому будет интересно посетить: семьям с детьми

«Анжи-Арена» в Каспийске — самый крупный стадион во всем Дагестане. Это домашняя арена футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы. На нем проводятся не только матчи, но и концерты (однажды там выступала даже певица Шер), также на стадионе есть развлекательные центры для детей: батутный центр и «Парк динозавров».

Пляжи Каспийска

Городской пляж Каспийска

Где находится: рядом с парком имени Халилова

Кому будет интересно посетить: любителям пляжного отдыха

Городской пляж Каспийска — любимое место для отдыха как местных жителей, так и туристов. Их привлекает удобное расположение (находится рядом с центром города), бесплатный вход, чистота и благоустройство. На пляже есть вся необходимая инфраструктура для отдыха, много палаток с едой и мороженым. При этом на пляже хватает места для всех отдыхающих — здесь нет столпотворения даже в пик сезона.

Пляж «Лагуна»

Где находится: 1-й км шоссе Каспийск — Махачкала

Кому будет интересно посетить: любителям пляжного отдыха и барбекю

Другое популярное место в Каспийске летом и осенью (ранней, пока еще можно купаться) — «Лагуна». Это широкий песчаный пляж длиной около 500 метров, оснащенный всей необходимой инфраструктурой: лежаками, кабинками для переодевания и туалетами. Здесь пологий вход в воду и небольшая глубина, потому на пляже часто отдыхают с маленькими детьми.

«Лагуна» подходит и для активного, и для семейного отдыха: есть футбольная и волейбольная площадки и отдельная зона с беседками, которые можно арендовать и пожарить там мясо или рыбу.

Пляж «Август»

Где находится: г. Каспийск

Кому будет интересно посетить: любителям пляжного отдыха

Небольшой, но красивый пляж, который находится рядом с одноименным кафе «Август», недалеко от «Анжи-Арены». На нем есть все необходимое для комфортного отдыха: раздевалка, зонтики и лежаки, туалет и душ. Рядом с пляжем оборудована смотровая площадка, где любят фотографироваться туристы.

Отдыхающие ценят место за уют и малолюдность. Кроме того, тут очень мелкое море, поэтому можно смело приходить загорать и купаться с детьми.

Что посмотреть в окрестностях Каспийска?

Сулакский каньон

Где находится: в Казбековском районе, 63 км от Каспийска

Кому будет интересно посетить: любителям водных прогулок, фотосессий в живописных местах

Каньон в долине реки Сулак — визитная карточка всего Дагестана. Он считается самым глубоким в Европе и одним из глубочайших в мире — 1920 метров, что на 63 метра глубже знаменитого Большого каньона в США. Сулакский каньон наполнен ярко-бирюзовой водой, что придает ему открыточный вид. Но туристы приезжают сюда не только ради снимков с горными пейзажами. По каньону можно прокатиться на катере, можно отправиться в пеший поход или на конную прогулку и обследовать его живописные окрестности. Отдельный вариант для экстремалов — полетать над каньоном на зиплайне.

Бархан Сарыкум

Где находится: заповедник «Дагестанский» в Кумторкалинском районе, 30 км от Каспийска

Кому будет интересно посетить: любителям отдыха на природе, фотосессий в живописных местах

Поездку на Сулакский каньон можно совместить с посещением бархана Сарыкум (в Каспийске можно приобрести экскурсию, в программу в которой входят обе локации). Он расположен на территории заповедника в предгорьях хребта Нарат-Тюбе.

Бархан представляет собой огромную песчаную гряду площадью более четырех квадратных километров и высотой 262 метра. Аналогов ему нет ни в Европе, ни в Азии, бархан считается вторым в мире по величине после «Большого эрга» в Сахаре. Микроклимат на Сары-Куме почти такой же, как в пустыне: летом может доходить до 60 градусов. Лучше всего посещать это место осенью, когда постепенно спадает жара.

Бархан притягивает туристов невероятными видами. Насладиться ими можно и со смотровой площадки, оборудованной для гостей. А внизу — увидеть и поснимать резвых ящериц-круглоголовок.

Аул-призрак Гамсутль

Где находится: Гунибский район, 144 км от Каспийска

Кому будет интересно посетить: любителям фотосессий в красивых местах

Гамсутль — заброшенное село в горах, которому более 2000 лет. По легенде, когда-то здесь была резиденция аварского хана. Но сейчас — просто развалины домов на горных склонах, где сохранились старинные двери, мебель и предметы быта. В селе не осталось ни одного жителя, потому в Дагестане его прозвали «аулом-призраком». Находится Гамсутль на высоте 1500 метров над уровнем моря, часть пути придется самостоятельно подниматься вверх по тропинке.

Гунибская крепость

Где находится: село Гуниб, 144 км от Каспийска

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется историей Северного Кавказа

Гунибскую крепость построили русские солдаты после окончания Кавказской войны — в 1861 году. Ее каменные стены, протянувшиеся на три километра, защищали склоны одноименного плато. Сегодня крепость сохранилась частично: ворота, фрагменты стен и здание комендатуры. Но туристы могут прикоснуться к истории, погуляв по территории, отдохнув в видовой беседке и изучив стенды с описанием событий Кавказской войны.

Село Хунзах

Где находится: Хунзхахский район, 155 км от Каспийска

Кому будет интересно посетить: тем, кто интересуется историей и культурой Дагестана

Село Хунзах — одно из самых живописных мест Дагестана. Оно стоит на одноименном горном плато, некоторые дома — над самыми обрывами. В XIX веке, когда территория поселения (раньше оно было столицей Аварского ханства) перешла под российское правление, здесь построили крепость, но она сохранилась лишь частично.

В Хунзахе можно насладиться горными видами, съездить на водопады в Малтасе, на ущелье Каменная чаша и горное озеро Мочох.