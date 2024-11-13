Турпоток из Китая вырос в семь раз и обострил недобросовестную конкуренцию

Министерство экономического развития РФ объявило сегодня о старте формирования списков туроператоров на 2025 год, которые уполномочены принимать туристические группы из Китая и Ирана. Заинтересованным компаниям предлагается в ближайшее время обратиться в региональные министерства и комитеты по туризму «для уточнения сроков, перечня необходимых документов и критериев попадания в списки».

По межправительственному соглашению, действующему с 2000 года, китайские тургруппы численностью от 5 до 50 человек, въезжающие в РФ без виз, уполномочены обслуживать только российские юрлица, вошедшие в этот печень. По состоянию на 2024 год там состоит более 500 туроператоров, в том числе 110 в Москве и 98 в Санкт-Петербурге. В публикации на сайте Минэка заявлено только одно требование на 2025 год: компания должна состоять в реестре туроператоров. Между тем со стороны турбизнеса высказывается мнение, что порядок допуска к безвизовому обмену нужно ужесточить. В частности, ввести условие – компания должна работать на рынке не менее 5 лет.

По словам генерального директора «Тари Тур» Марины Левченко, это поможет сделать услуги для китайских туристов более качественными. Сложилась практика, когда ради экономии малоизвестные фирмы, контролируемые гражданами Китая, нанимают не профессиональных экскурсоводов, а китайских же студентов. Вместо достоверной информации об истории России они рассказывают гостям нашей страны чепуху. Несколько лет назад питерские гиды даже составили коллекцию перлов. Например, что все экспонаты Эрмитажа якобы украдены Россией, а Пушкин – негр, которого африканский король прислал Петру I, чтобы привести в порядок слишком сложный русский язык.

Эксперты направления также напоминают о проблеме, обсуждаемой еще до пандемии. Контролируемые китайским бизнесом компании тяготеют к «серым» схемам ведения бизнеса – принимают огромный поток туристов, при этом имеют минимальный оборот, так как везде расплачиваются наличкой. Такая «оптимизация» дает возможность продавать туры в Россию по демпинговым ценам.

«В Китае распространяется реклама туров в Москву и Санкт-Петербург за 750 долларов. Российские компании дать такие условия не могут, особенно сейчас, когда есть сложности с переводом денег за рубеж».

В итоге наблюдается нездоровая ситуация. Давно работающие российские туроператоры принимают, например, в Москве минимальное количество групп, а лидируют в списке малоизвестные фирмы. Проблема не только в недобросовестной конкуренции. Получается, что в Россию едут в основном покупатели дешевых туров, в то время как другие страны заняты стимулированием прибытия наиболее обеспеченных гостей.

Тем временем окрыленные успехом бенефициары развития въездного туризма из Китая начали предлагать дешевые поездки в Россию не только своим соотечественникам, но и туристам в других странах, например в Индонезии.

Ранее в РБК появилась статистика Погранслужбы ФСБ, в соответствии с которой турпоток из Китая в Россию за год вырос в 7 раз – до 731,9 тыс. визитов. С одной стороны, это очень хороший показатель, иллюстрирующий тот факт, что соглашение по безвизовому обмену работает. С другой – не все эти поездки совершаются действительно с целью туризма. Руководитель «Свой ТС» Сергей Войтович обратил внимание: статистика показывает большое количество пересечений границы в приграничных регионах. Из 673 717 поездок, которые в третьем квартале 2024 года совершили в Россию китайцы, 397 299 (42%) пришлись на автомобильный транспорт. Еще 40 468 (6%) дали паромы через Амур. Это приграничный туризм, который на самом деле выполняется с деловыми, личными и другими целями. Настоящих туристов из Китая, прилетевших на самолетах знакомиться с достопримечательностями в городах центральной России, в разы меньше – по экспертным оценкам, от силы тысяч 100.

Несмотря на то что клиентов из Китая у турфирм не так много, как преподносят в отчетах чиновники, Сергей Войтович не поддерживает предложение о пятилетнем опыте работы для туроператоров, принимающих китайские тургруппы.

«Это легко обойти, купив за копейки спящую фирму. Существуют другие способы обелить рынок – например, через ГИС “Электронная путевка”».

Сейчас по закону российские компании-туроператоры обязаны передавать туда только информацию о продаже комплексного турпродукта. Но работа с иностранными группами таковой не является, ведь перевозку иностранный гражданин приобретает у зарубежных юрлиц. По словам Войтовича, нужно законодательно изменить для въездного и внутреннего туризма определение турпродукта. Вместо формулы «перевозка плюс размещение» надо использовать «размещение плюс любая услуга». В этом случае все туроператоры по въездному туризму станут обязаны заполнять «Электронную путевку».

«И при заказе объекта показа (Кремль, Эрмитаж, Петродворец) или отеля в заявке на обслуживание компания указывает номер “Электронной путевки”. Без этого номера заявка в музей или отель не принимается по договору и рассчитывается из открытой цены», – предлагает механизм обеления Сергей Войтович.

Подобная инициатива уже высказывалась ранее главой РСТ Ильей Уманским, но она вызвала негативную реакцию участников союза, чьи интересы лежат в сфере международного туризма. В законе о туризме нет разделения понятия турпродукт для тех, кто отправляет туристов за границу или принимает в стране. Его изменение приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на участников выездного рынка.

Как будет решен вопрос защиты отечественного производителя во внутреннем и въездном туризме, пока непонятно.

«Любой бизнес стремится оптимизировать свои расходы, и я тоже к этому стремлюсь. Это нормально. И не только в китайском туризме, а в любом», – сказал руководитель еще одного туроператора по Китаю.

По его словам, обеление бизнеса уже происходит, так как государство стало за этим следить.