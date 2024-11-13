В Туапсинском районе поднимут туристический налог с 1 до 5%

На сегодняшнем заседании Совета депутаты приняли решение о введении туристического налога на территории муниципалитета. Налог вступит в силу с 1 января 2025 года и будет составлять 1% от стоимости размещения.

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Однако сумма постепенно будет увеличиваться до 5% к 2029 году. Минимальная сумма налога составит 100 рублей с номера.

В районной администрации отметили, что этот налог не является курортным сбором и уплачивается юридическими лицами: гостиницами, базами отдыха и здравницами, внесенными в реестр классифицированных средств размещения.

Собранные средства направятся в бюджет муниципалитета и будут использованы для развития инфраструктуры и благоустройства территории.

Ранее «Кубань Информ» писал, что приезжие будут платить налог за нахождение в Краснодаре. Туристический налог позволит пополнить городскую казну на 94 млн рублей.