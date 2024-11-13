Пожар в отеле LES Art Resort не повлиял на отдых туристов

Стали известны подробности пожара в подмосковном отеле LES Art Resort. Возгорание в spa-комплексе произошло рано утром, задолго до его открытия, сообщили редакции TourDom.ru в пресс-службе гостиницы.

© tourdom.ru

При этом само здание spa Aquarium расположено отдельно, на расстоянии от мест проживания гостей, поэтому эвакуировать никого не пришлось, пояснили в отеле.

«Задымление оперативно локализовано, в данный момент завершается ликвидация его последствий. Угрозы для жизни и здоровья гостей и персонала, как и пострадавших, нет».

Комплекс, где произошло возгорание, будут восстанавливать. Другое здание spa с открытым подогреваемым бассейном – Laguna - не пострадало.

«Оно откроется в ближайшее время», - уточнили в пресс-службе.

В обычном режиме работает и третий крытый spa-центр с бассейном. Заблаговременная запись на услуги spa не предусмотрена: как пояснили в отеле, эти услуги в свободном доступе для отдыхающих, поскольку их посещение уже включено в стоимость проживания.

По данным экстренных служб, пожар начался из-за короткого замыкания в щитке электроснабжения. Сотрудники отеля пытались потушить огонь самостоятельно, но потом вызвали пожарников.