Казань вошла в пятерку самых любимых городов для отдыха у зумеров

Казань вошла в пятерку самых популярных российских городов для путешествий среди молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. За период с мая по октябрь 3,3% бронирований на OneTwoTrip пришлось на столицу Татарстана. За год интерес к Казани вырос на 10%.

Лидерами рейтинга стали:

Москва (22,4% бронирований);

Сочи (12,7%);

Санкт-Петербург (11,3%);

Калининград (8,9%).

Среди зарубежных направлений зумеры чаще всего выбирали Сеул, Стамбул и Дубай.

Ранее Казань уже вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Казани начнет действовать туристический налог. Его размер составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.