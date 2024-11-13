Эксперты рассказали, как развитие технологий отразится на туризме

Эксперты Мостуризма проанализировали почти 30 международных отчетов о глобальных изменениях и рассказали, как они отразятся на путешествиях в столицу.

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Первый вывод касается портрета будущего туриста. Выяснилось, что к 2030 году число людей, которые живут одни, увеличится на треть, - отсюда растущий тренд на путешествия в одиночку.

Между тем уже сейчас каждый третий россиянин посещает Москву без компании друзей и даже близких родственников. Кроме того, примерно через 25 лет в мире будет больше 2 млрд людей старше 65 лет, а основой платежеспособного населения станет поколение-Z, для которого важно осознанное потребление, внимание к мировым проблемам и забота о себе. Для таких туристов будет развиваться оздоровительный туризм, а в Москву к 2030 году за лечением как на курорт будут приезжать 1,6 млн медицинских туристов.

Интересно, что в ближайшем будущем значительно вырастет число спонтанных поездок.

«Уже сейчас каждый третий турист совершает бронирования всего за несколько дней до начала отпуска, а 68% путешественников специально оставляет время в поездке для незапланированных активностей. В Москве для такого отдыха тысячи возможностей. Здесь легко принимать решения на месте, потому что вокруг множество готовых вариантов, как провести время», — комментирует начальник управления программно-целевого планирования Комитета по туризму Москвы Ольга Нечаева.

Важно, что туризм уже сейчас учитывает предпочтения не только тех, кто приезжает в город, но и местных жителей. Это явление называется "домашним туризмом".

«Одна из задач программы развития туризма в Москве до 2030 года заключается в том, чтобы жители заново открыли знакомую им столицу: чаще гуляли в парках и ходили в театр, отдыхали на пляжах и фестивалях - почувствовали себя исследователями своего города», — поясняет Ольга Нечаева.

Но главное для туристов, по ее словам, новые впечатления: музыкальные события и фестивали все чаще становятся стимулом при планировании отдыха. Появляются и новые форматы привычных услуг. Например, сейчас есть большой спрос на проведение квестов - не просто экскурсий, а историй со своим сюжетом, замечает детский экскурсовод Полина Гурьянова. Такие форматы особенно востребованы у семей, групп из детских садов и школ.

«Даже уличные экскурсии можно делать более запоминающимися. Когда я вожу туристов по Крымской набережной, откуда мы смотрим на бывший завод "Красный Октябрь", я сначала рассказываю, каким был ассортимент сладостей, а потом достаю конфеты "Мишка косолапый". Вроде бы деталь, но пробуждает много эмоций», — поделилась Полина Гурьянова.

Новые впечатления для туристов будут создаваться и с помощью виртуальной реальности. Этому рынку прочат девятикратный рост к 2030 году. Сегодня в Москве работает уже более 120 VR-центров.

«Представьте: мы приезжаем в новый город, наводим телефон, видим настоящий мир, а в дополнение - стрелки с инструкциями, информацию о том, что это за здание, какая у него история, какой рейтинг у кафе, куда пойти дальше», — рассказывает VR-эксперт Иван Пузырев.

Искусственный интеллект, по его словам, тоже будет играть важную роль, например, благодаря чат-ботам туристы получат индивидуальные маршруты, которые отличаются от привычных и всем известных мест в городе.