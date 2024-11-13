На курорте «Ведучи» устроят поход

Всесезонный курорт «Ведучи» в горах Чечни приглашает туристов принять участие в пешем походе, который пройдет 16 ноября.

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Протяженность трекингового маршрута «Волчья тропа» составит 7 километров, продолжительность — около 3 часов. Старт пешего маршрута — от сервисного центра «Ведучи», для участников организуют трансфер из Грозного, сообщили в пресс-службе министерства Чечни по туризму.

Желающим принять участие в походе рекомендуют взять с собой спортивную и теплую одежду, удобную обувь (кроссовки), дождевик, трекинговые палки (по желанию), перекус в дорогу.

Подробная информация представлена на сайте министерства.

Курорт «Ведучи», открывшийся в 2018 году, расположен в горах Итум-Калинского района Чечни. На курорте действуют 800-метровая канатная дорога и круглогодично действующая искусственная трасса длиной 960 метров, также есть километровая трасса для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки работают летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр.