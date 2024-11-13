Глэмпинги, пляжи и горнолыжные трассы получат «звездочки»

Все средства размещения туристов, в том числе Глэмпинги и кемпинги, а также горнолыжные трассы и пляжи, классифицируют. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 13 ноября.

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В 2018 году в России ввели обязательную классификацию гостиниц. Каждый отель обязан получить «звездочки». Однако это правило не распространяется на кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы. Авторы инициативы отмечают, что это создает дисбаланс и порождает отсутствие контроля за их деятельностью.

Согласно новому законопроекту, кемпинги и глэмпинги также должны будут пройти процедуру классификации. Данное требование будет распространяться и на горнолыжные трассы, и на пляжи. Процесс классификации будет включать два этапа: сначала объекты проведут самооценку, затем их проверят уполномоченные органы. Все прошедшие классификацию объекты размещения, пляжи и трассы будут внесены в единый реестр.