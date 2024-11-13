Автотуристам предлагают увеличить скорость на платных трассах

Платные автомагистрали в России предлагают сделать еще более скоростными для автотуристов. Депутаты в РФ просят увеличить разрешенную скорость на таких дорогах до 150 км/ч. Речь идет о новых трассах М11 «Нева» и М12 «Восток», а также других соответствующих им по требованиям безопасности.

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Как уверяют источники, обращение на этот счет в Госдуме уже подготовили. Его планируют направить начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову. Авторы инициативы считают, что от нововведения будет только польза: меньше пробок, да и сократится время в пути. Тех, кто волнуется на счет безопасности, успокаивают, что после увеличения скорости со 110 до нынешних 130 км/ч количество аварий не выросло. А превышающие это ограничение лихачи, которых не останавливают штрафы, есть и сейчас.

Многие туристы, путешествующие на своих автомобилях, склонны поддержать нововведение:

«В целом это хорошее предложение, но с одним но. На современной машине 150 км/ч – это одно, а на старой девятке совсем другое. Хотя сомневаюсь, что на очень старых машинах ездят по платникам», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Автотуристы считают, что повышение максимальной скорости глобально не повлияет на обстановку на дорогах:

«Там и щас некоторые мчатся 200+, так что ничего не изменится. Да и многие все равно продолжат ездить по правилу "тише едешь – дальше будешь"».

Ранее TourDom.ru писал, что дороги в России сделают удобнее для туристов.