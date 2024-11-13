В Дербенте собираются ввести туристический налог

Власти дагестанского Дербента планируют ввести туристический налог. В 2025 году ставка такого налога составляет 1% от цены проживания в средстве размещения.

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«Дербент готовится принять решение о введении туристического налога. Сейчас готовятся материалы для утверждения в местном собрании депутатов», — рассказал ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Тельман Раджабов.

Подробности готовящегося нововведения не сообщаются.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом: муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. При этом в 2025 году максимальная ставка установлена на уровне 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

В случае введения туристического налога в Дербенте Дагестан станет вторым регионом СКФО, где действует этот платеж. Пока курортный сбор (который будет преобразован в туристический налог с 1 января) взимают на Ставрополье, в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, с августа 2023 года к эксперименту присоединились Минеральные Воды).

Дербент — второй по величине город Дагестана с населением более 120 тысяч человек и один из древнейших городов мира: в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Цитадель Нарын-кала, древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.