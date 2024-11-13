Пять главных выставок, которые можно посетить в конце осени

"Передвижники"

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Увидеть вживую хрестоматийные полотна, которые до сих пор печатаются во всех школьных учебниках, а заодно поразмышлять о том, насколько узки искусствоведческие термины, строго делящие художников по группам и группкам. Все это можно сделать на главном блокбастере осени в новом здании Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной. Здание ждали почти 30 лет. И теперь оно, обращенное к Москве-реке, где вместо окон - шедевры, одно из самых современных музеев в столице.

"Охотники на привале" Василия Перова, "Не ждали" Ильи Репина, "Рожь" Ивана Шишкина, "Утро Стрелецкой казни" Василия Сурикова - эти картины у большинства ассоциируются не только с Третьяковкой, но и вообще с русским искусством. Но в экспозиции есть полотна, которые приехали из региональных музеев, или малознакомые, но знаковые, как, например, серия закатов Архипа Куинджи. О самом явлении "Товарищества передвижных художественных выставок" рассказывают с помощью сенсорной панели - факты из биографий художников связывают карты маршрутов главных выставок самого влиятельного художественного течения XIX века.

Третьяковская галерея, корпус на Кадашёвской набережной, по 6 апреля 2025 года.

"Политехнический музей: создавая настоящее"

Всем, кто соскучился по высокотехнологичным экспозициям Политехнического музея, стоит отправиться в Санкт-Петербург. Там в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Политехнический музей: создавая настоящее". Главное здание музея на Лубянской площади обещают открыть уже в 2025 году. А пока в Северной столице показывают около 300 экспонатов, некоторые из которых никогда не были представлены широкой публике. Вау-эффект обеспечен, во-первых, от того, как далеко вперед ушло человечество во всех областях - от 22-минутной передачи сообщений по самой длинной в мире линии оптического телеграфа до мгновенных СМС, которые мы отправляем сейчас, от деревянных многомоторных самолетов до сверхзвуковых пассажирских лайнеров, от первого велосипеда-костотряса до пластилиновой модели российского суперкара "Маруся". А во-вторых, не устаешь поражаться тому, что ученые - те же романтики, творцы, художники, которым под силу воплотить любую мечту.

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал "Манеж", по 9 февраля 2025 года.

"Неизвестный Щукин. Не только новое искусство"

После большой выставки "Щукин. Биография коллекции", посвященной Сергею Щукину и открытой последовательно в Эрмитаже и ГМИИ, а затем и в Париже, кажется, что о знаменитом коллекционере мы знаем все. В первую очередь, что он завел не проходящую до сих пор моду на импрессионистов - Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Но Щукин также собирал старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора, древние русские иконы. Что упустили зрители и исследователи, Пушкинский музей собрал в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Кстати, собирательством живописи Сергей Иванович увлекся лишь после 40 лет, а свой дом превратил в настоящий музей. Китайская и корейская живопись на шелке у него была помещена рядом с работами Сезанна и Дерена. Также среди редкостей на выставке - древняя китайская скульптура "Манджушри Симханада (Вэньшу)" XII века, тайское изваяние Будды, оружие из Японии, Ирана, Северной Африки.

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, 26 ноября 2024 - 16 марта 2025.

"Здравствуй, "Мурзилка!"

Любимый миллионами советских детей журнал отметил в этом году столетие. За свою вековую историю "Мурзилка" ни разу не прекращал издаваться, и в 2012 году был занесен в книгу мировых рекордов как самый долго выпускаемый детский журнал в мире. Выставка, посвященная юбиляру, исключительный интерактив. Забавный персонаж - то ли собачка, то ли птенец - научит посетителей решать задачи, кроссворды и ребусы, создавать по моделям из журнала свои собственные рукотворные игрушки, а еще расскажет, чем жила страна 100 лет назад. Ведь невольно журнал вел летопись времен - как отмечали Новый год, какими были улицы, какие профессии пользовались популярностью.

Кстати, в свежем, ноябрьском номере журнала - комиксы, новые сказки от Андрея Усачева и история о том, как были придуманы батареи и центральное отопление.

Государственный литературный музей, Музейный центр "Зубовский, 15", 16 ноября 2024 - 6 апреля 2025.

"Это был вулкан юмора, он не терпел обыденности, рутины, - вспоминает своего отца сын актера Вячеслав Невинный-младший. - Ему становилось скучно, и сразу рождалась импровизация, какая-то шутка, я лично сам видел, как люди падали со стула от смеха. Это было чудо, самое настоящее чудо".

30 ноября исполнится 90 лет со дня рождения Вячеслава Невинного, которого по праву считают последним великим русским артистом в классическом понимании. Продавец пива в "Не может быть", сотрудник НИИ Карпухин из "Гаража", богатый вдовец Юсси Ватанен из "За спичками", пират Весельчак У из "Гостьи из будущего" - бесподобно обаятельные герои Невинного в кино. А в театре он переиграл весь классический репертуар. В родном Художественном он стал одним из самых востребованных мастеров, которому были подвластны все жанры: от легкой эксцентрики до глубокой трагедии.

На выставке в Доме Станиславского, что является частью Музея МХАТ, представлены фотографии героев Невинного в самых знаменитых спектаклях Московского Художественного театра и киноработы, костюмы, архивные фотографии, документы, а также те вещи, которые хранятся в семье Невинного. Как признается куратор Марфа Бубнова, работа над выставкой доставила ей огромное удовольствие - блестящие импровизации будто оживали перед авторами проекта.

Дом-музей Станиславского, филиал Музея МХАТ, по 5 декабря.