Отели Москвы на новогодние праздники почти полностью забронированы

Свободных мест в столичные отелях на новогодние праздники практически не осталось. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы. Уже мало что можно найти в отелях 3–4 звезды, но что-то осталось в дорогом сегменте – люксы, полулюксы. Аналогичная ситуация в точках питания под групповое обслуживание», – приводит пресс-служба слова генерального директора компании «Виадук-тур» Ларисы Федоровой.

Она также отметила, что стоимость туров в столицу выросла на 10–12% к прошлому году.

«Музеи к концу годы обычно повышают расценки, прежде всего, Кремль и Третьяковская галерея. К примеру, входной билет в Кремль уже прибавил в цене 100 рублей, теперь вход стоит 900 рублей. Третьяковка пока молчит. Конечно, хорошо бы отработать каникулы по прежним ценам, но рассчитывать на это не приходится», – подчеркнула Федорова.

По оценке руководителя российского отдела компании «Тари тур» Азы Измайловой, спрос на поездки в Москву в этом году превышает прошлогодний примерно на 20%.