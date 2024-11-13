Туристы из России признались в нелюбви к попутчикам во время путешествий

Большинство россиян (83 процента) призналось в нелюбви к своим попутчикам во время путешествий. Такие данные показал опрос сервиса «Купибилет», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В исследовании говорится, что каждый второй соотечественник (45 процентов) отрицательно реагирует на пассажиров самолета или поезда, которые выглядят нетрезво, а каждый пятый (22 процента) — на попутчиков с домашними животными. При этом 7 процентов опрошенных рассказали, что они заведомо негативно настроены по отношению к соседям по ряду независимо от обстоятельств, 6 процентов не рады соседству с маленькими детьми, а 3 процента — с попутчиками более взрослого возраста, особенно с мужчинами, так они зачастую храпят во сне. Лишь у 17 процентов россиян нет никаких предубеждений относительно попутчиков в поездках.

Кроме того, результаты опроса показали, что каждый третий соотечественник (30 процентов) никак не реагирует на раздражающие факторы в путешествии, каждый четвертый (24 процента) делает замечание самостоятельно, а каждый пятый (21 процент) жалуется на поведение проводникам или стюардессам.

Ранее аналитики этого же сервиса раскрыли самые большие заблуждения россиян о путешествиях в другие страны. В частности, почти половина из них считает, что самостоятельные поездки дешевле организованных туров.