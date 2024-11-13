В Сочи отменили массовые новогодние гуляния с фейерверками

В Сочи не запланирована организация крупных массовых мероприятий с фейерверками во время январских каникул. Такая мера связана с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Празднование Нового года и Рождества для жителей и гостей курорта пройдет в учреждениях отрасли "Культура", в которых запланированы новогодние спектакли, утренники и другие активности для семейного пребывания. План мероприятий в настоящее время находится в разработке", - уточнили в мэрии.

Во всех четырех районах Сочи будут работать локальные площадки, где установят сценические подиумы со звуковым оборудованием для выступлений местных творческих коллективов и ежедневной анимационной программы, а также экраны для трансляции праздничного контента, фотозоны и новогодние декорации. Безопасность круглосуточно будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий.

Также в Сочи откроются новогодние ярмарки и выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Новогодние афиши готовят Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, Новый театр, Сочинский цирк и парк "Ривьера". Во время зимних каникул на закрытых концертных площадках города, в том числе на горных курортах "Красная Поляна" и "Роза Хутор", запланированы концерты звезд отечественной эстрады.

Всего будут открыты 55 объектов туристического показа в городской черте, а также в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. В Сочи открыты 33 зимних пляжа. Главную новогоднюю елку по традиции в декабре установят на площади Флага, перед зданием городской администрации.