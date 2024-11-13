Зачем ехать на Северный Кавказ в ноябре и сколько стоит отдых

Отпуск в межсезонье — отличная идея, а ноябрьский Кавказ — отдельная сказка.

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Куда ехать

В ноябре можно отправиться в путешествие в Карачаево-Черкесию, Чечню или в Дагестан, советуют в пресс-службе туроператора Fun&Sun. Отличным местом отдыха станет горный отель в Архызе или в Домбае. Здесь туристы смогут прогуляться по экотропам, отправиться к вершинам на канатных дорогах. Остановиться можно в отеле со спа-центром и тренажерным залом. Многие туры включают посещение горячих источников, например, в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа».

Эксперты туркомпании Anex предлагают путешественникам тур «Туда, где парят орлы» (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Архыз, Эльбрус), в который включено посещение термальных источников Бирагзанга. Кроме этого, есть возможность посетить Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, побывать на Нижне-Архызском городище, увидеть наскальный лик Христа и древний Сентинский храм.

«У нас популярны межрегиональные маршруты, — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». — Туристы прилетают в Минеральные Воды, а затем едут в Нальчик, Грозный и Дербент».

Эксперт рассказывает, что так за неделю можно посетить 3−4 региона Кавказа.

Сколько стоит отдых

По данным пресс-службы Fun&Sun, путешествие на Северный Кавказ в ноябре обойдется в среднем на 10−20% дешевле по сравнению с летним сезоном за счет снижения цен на перелет и проживание, а вот стоимость экскурсий осталась прежней.

Сергей Ромашкин говорит, что цены на туры в ноябре становятся незначительно меньше — на 5−10%. По его словам, поток туристов в ноябре действительно ниже, но к Новому году цены вновь возрастут.

«Стоимость путешествия зависит от туркомпании, у которой приобретается путевка», — отмечает Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет», входящего в «Слетать.ру».

По словам Ксении, некоторые туроператоры не снижают цены на путевки в ноябре и держат их весь год на одном уровне.

Также эксперт сообщила, что классический пятидневный тур по Кавказу на двоих сейчас стоит от 46 500 рублей. В него входит проживание, питание, экскурсии и билеты для посещения достопримечательностей. Отдельно оплачивается перелет или билеты на поезд.

Подобный тур, но уже на 7 дней, можно приобрести от 58 400 рублей на двоих.

Кроме того, есть однодневные туры, которые позволяют в течение дня посетить определенные туристические объекты. Стоимость однодневных экскурсий начинается от 900 рублей на человека, включая экскурсионное и транспортное обслуживание.

Подлечиться и обрести спокойствие

По словам Сергея Ромашкина, в ноябре туристы зачастую выбирают города Ставропольского края. Здесь большое количество санаториев, а на медицинский туризм в любое время года — большой спрос. И осенью это особенно заметно.

«Многие проводят весь свой отпуск на территории санаториев», — рассказывает эксперт.

Также в ноябре путешественники выбирают поездки по древним мечетям и крепостям Дагестана. Основные локации — Дербент и Махачкала.

В туркомпании Fun&Sun подтвердили, что в конце осени на Северный Кавказ приезжают, чтобы устроить спа-каникулы. Например, оператор предлагает провести ноябрьский отпуск в спа-туре «Выходные в равновесии» — это 4-дневное проживание в Минеральных Водах.

Осенние туры на Северный Кавказ

Эксперты выбрали наиболее интересные туристические маршруты для отдыха на Кавказе в ноябре. В таких турах билет на самолет или на поезд оплачивается отдельно при оформлении путевки.

Fun&Sun: недельный тур с проживаем в пятизвездочном спа-отеле Архыза — от 99 000 рублей за двоих.

«Дельфин»: экскурсионный тур на 5 дней «Кавказ стал ближе», в который входит посещение Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, — от 82 200 рублей за двоих.

«Турслет»: экскурсионный пятидневный тур «Средь гор высоких и могучих», в рамках которого туристы побывают в Чечне, Северной Осетии и Ингушетии, — от 27 700 за одного человека.

Anex: экскурсионный тур на 5 дней «На Кавказ первый раз», в котором туристов познакомят с курортами Кавказских Минеральных Вод и Тебердинским заповедником, — от 44 000 рублей на двоих.